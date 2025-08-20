El Ejército ruso toma otras dos localidades durante su ofensiva en la región de Donetsk

1 minuto

Moscú, 20 ago (EFE).- Las tropas rusas tomaron otras dos localidades en su ofensiva en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, las fuerzas de Moscú se hicieron con el control de Sujetske y Pankivski, a escasos kilómetros de la carretera entre las ciudades de Dobropilia y Pokrovsk, que defienden las tropas ucranianas.

La importancia de Dobropilia es que desde allí comienza la carretera de unos 50 kilómetros que la une al norte con Kramatorsk, la mayor plaza fuerte de Ucrania en la región de Donetsk, anexionada por Rusia en septiembre de 2022.

Además, Defensa indicó que las tropas rusas capturaron la localidad de Novoheorhiivka, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, junto la frontera administrativa con la región de Donetsk.

La región de Dnipropetrovsk no figura entre las anexionadas por Moscú en septiembre de 2022, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ejército crear una franja seguridad en el territorio de Ucrania para proteger las regiones fronterizas rusas. EFE

mos/jac