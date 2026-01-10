El ejército sirio dice controlar el último barrio kurdo de Alepo y los milicianos lo niegan

El ejército sirio afirmó este sábado haber tomado el control del último barrio de Alepo en manos de combatientes kurdos, que negaron esta versión y dijeron estar aún peleando.

Corresponsales de la AFP en el lugar dijeron haber escuchado disparos por la mañana, y vieron a un gran número de soldados de las fuerzas gubernamentales entrando en la zona.

Desde que empezaron los enfrentamientos el martes, al menos 21 civiles han muerto, según fuentes de ambos bandos, y decenas de miles huyeron de esta gran ciudad del norte de Siria.

Los kurdos controlan una buena parte del noreste del país, al oriente de Alepo, desde los años de la guerra civil, y cuentan allí con una administración y unas fuerzas armadas propias, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

El gobierno islamista instalado en Damasco tras la caída de Bashar al Asad a finales de 2024 firmó en marzo un acuerdo con los kurdos para integrarlos en las nuevas instituciones estatales, pero dicho pacto se encuentra empantanado.

Ambas partes se acusan ahora del estallido de violencia en Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria.

«Anunciamos el fin de una operación de seguridad completa en el barrio de Sheij Maqsud, en Alepo», declaró el ejército en un comunicado difundido por la agencia oficial SANA, en el que pedía a los vecinos permanecer en sus casas.

Las fuerzas kurdas negaron esta versión «sin fundamento», y afirmaron que cuentan «seguir resistiendo», después de que el ejército atacara por medio de tanques y «bombardeos brutales de artillería».

«La única opción que tienen los elementos armados en la zona de Sheij Maqsud, en Alepo, es rendirse de inmediato, armas en mano, en el puesto de control militar más cercano a cambio de garantías por su vida y su seguridad personal», advirtió previamente el ministerio sirio de Defensa, citado por la agencia SANA.

El ejército sirio había anunciado también la toma de Ashrafieh, el otro barrio controlado por los kurdos en Alepo.

El gobierno instó el viernes a los combatientes kurdos a abandonar la ciudad y les prometió llevarlos de manera segura a las zonas bajo control de la autoridad autónoma kurda más al este.

Pero los milicianos rechazaron rendirse, y las fuerzas gubernamentales, acompañadas de refuerzos, retomaron por la noche sus ataques.

Pese a estos enfrentamientos, los kurdos siguen dispuestos a mantener las conversaciones con Damasco para negociar la integración de sus instituciones en el poder central.

«Con estos ataques, la parte gubernamental busca poner fin a los acuerdos. Pero seguimos comprometidos con ellos, y nos esforzamos en aplicarlos», dijo a AFP Elham Ahmed, responsable de relaciones exteriores en la administración local kurda.

