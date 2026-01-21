El ejército sirio entra en el campamento de familiares de yihadistas de Al Hol

El ejército sirio ingresó el miércoles en el vasto campamento de Al Hol, que alberga a familiares de yihadistas del grupo Estado Islámico (EI), luego de que las fuerzas kurdas se retiraran del sitio, constató un periodista de AFP.

El gobierno anunció el martes un nuevo alto el fuego con los kurdos después de tomar territorios del norte y este de Siria que estaban bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por los kurdos.

Los kurdos establecieron una zona autónoma en el norte y noreste de Siria durante la guerra civil (2011-2024) y sus fuerzas derrotaron al EI con la ayuda de una coalición internacional contra el yihadismo liderada por Estados Unidos.

Pero Estados Unidos afirma que el propósito de su alianza con el FDS terminó años atrás con la derrota de los yihadistas y ahora respalda a las nuevas autoridades islamistas de Siria, las cuales buscan extender su control en el país.

Miles de exyihadistas han estado detenidos en siete prisiones administradas por kurdos en el norte y este de Siria, mientras decenas de miles de sus familiares viven en los campamentos de Al Hol y Al Roj.

Un periodista de AFP vio en Al Hol cómo unos soldados abrían la puerta metálica del campamento mientras otros montaban guardia.

El campamento en una región desértica de la provincia de Hasaka alberga a unas 24.000 personas, incluidos unos 6.200 niños y mujeres, de alrededor de 40 nacionalidades.

El Ministerio de Defensa sirio afirmó el martes que está listo para hacerse cargo del campamento de Al Hol y de «todos sus prisioneros del EI».

Antes las fuerzas kurdas dijeron haber tenido que retirarse del lugar para defender ciudades en el norte de Siria.

El presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, y el jefe de las FDS, Mazlum Abdi, acordaron que el Estado sirio se haga responsable de los prisioneros del EI.

Damasco concedió a los kurdos sirios un plazo de cuatro días, que expira el sábado por la noche, para presentar un plan sobre la integración de su región en el Estado.

