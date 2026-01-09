El Ejército somalí mata a 18 yihadistas de Al Shabab en un ataque coordinado con EE.UU.

2 minutos

Nairobi, 9 ene (EFE).- Un total de 18 terroristas del grupo yihadista somalí Al Shabab han muerto en un ataque aéreo del Ejército de Somalia coordinado con Estados Unidos, informó este jueves el Ministerio de Defensa del país africano.

Las fuerzas somalíes, «en coordinación con sus socios internacionales, en particular Estados Unidos, llevaron a cabo esta noche una operación planificada en el distrito de Saakow, región de Media Yuba», señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado emitido esta madrugada.

La operación tuvo como objetivo «una fábrica utilizada por Al Shabab para la producción y preparación de artefactos explosivos, la mayor instalación de explosivos operada por el grupo».

La instalación fue «completamente destruida» durante la operación, precisó el departamento, al subrayar que el ataque resultó en «la eliminación de 18 militantes de Al Shabab, incluidos ingenieros involucrados en la fabricación de explosivos y en actividades destinadas a perjudicar al pueblo somalí».

El Ministerio de Defensa añadió que estas operaciones demuestran la «estrecha cooperación» entre las Fuerzas Armadas somalíes y los aliados internacionales en el «esfuerzo continuo por derrotar a Al Shabab».

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de EE.UU. y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

pa/ah