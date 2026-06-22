El Ejército taiwanés inicia cinco días de maniobras de «preparación para el combate»

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Taipéi, 22 jun (EFE).- El Ejército taiwanés inicia este lunes cinco días de maniobras de «preparación para el combate», según anunciaron fuentes oficiales en la víspera, con el fin de «reforzar la capacidad de respuesta» y «verificar la eficacia de las operaciones conjuntas de las tropas» frente a la presión militar de China.

En un comunicado difundido en la tarde local del domingo, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán explicó que estos ejercicios, que se extenderán hasta el 26 de junio, se enmarcan en el programa de adiestramiento conjunto de carácter anual y planificado de las Fuerzas Armadas.

Según la cartera castrense, este simulacro tiene como objetivo principal «entrenar a las unidades de todos los niveles durante la fase de despliegue en estado de alerta, familiarizándolas con la práctica del combate y con el entorno del campo de batalla, así como reforzar la rápida conversión del estado de paz al de guerra».

El ministerio precisó además que estas maniobras pretenden reforzar el «dominio del plan de operaciones conjuntas, recurriendo a distintas situaciones para guiar a las unidades en la ejecución de las diversas materias del combate conjunto, y adoptando la modalidad de ‘efectivos reales, terreno real, tiempo real, equipamiento real y ejecución real'».

«Se perfeccionará el funcionamiento de los mecanismos de mando de todos los niveles y la capacidad de las unidades para operar en condiciones reales de combate, poniendo el acento en aspectos clave como la mejora del mando y control de las operaciones conjuntas, la sostenibilidad logística y la gestión de los factores geográfico-militares del campo de batalla», señaló el comunicado.

En los últimos meses, el Ejército isleño ha hecho especial énfasis en simular escenarios en los que China transforma uno de sus ejercicios regulares alrededor de Taiwán en un ataque real contra este territorio.

Nuevo repunte de actividad militar de China

Estas maniobras se anunciaron el mismo día en que el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) llevó a cabo un «entrenamiento de larga distancia en alta mar», para lo cual movilizó un gran número de aeronaves militares a en los alrededores de Taiwán, indicó el MDN este domingo en otro comunicado.

Según la parte taiwanesa, China envió un total de 21 aparatos de diversos tipos, entre ellos cazas J-16, aeronaves de alerta temprana KJ-500 y aviones cisterna YU-20, a operar en aguas próximas a Taiwán, de los cuales 19 ingresaron en la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) del suroeste de la isla y en el Pacífico occidental.

«Las Fuerzas Armadas emplearon medios conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para mantener un seguimiento riguroso de la situación y enviaron aeronaves de misión, buques y sistemas de misiles emplazados en tierra para responder de forma adecuada», indicó el MDN, empleando su lenguaje habitual para este tipo de eventos.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán una «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE

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