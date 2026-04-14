El Ejército ucraniano confirma un avance ruso en la región fronteriza de Sumi

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Kiev, 14 abr (EFE).- El jefe de las Fuerzas Conjuntas del Ejército ucraniano, Víktor Tregúbov, ha confirmado el avance de las tropas enemigas en las últimas horas en una zona de la región fronteriza de Sumi, donde el Kremlin busca crear una zona tampón que aleje a las fuerzas ucranianas de su territorio.

“Por lo que respecta a Miropilske, sí, ha habido avances” en esa zona de la región del noreste de Ucrania, fronteriza con Rusia, declaró el militar ucraniano a la agencia pública de noticias de su país, Ukrinform.

Tregúbov dijo también que se están produciendo combates en la localidad de Marine, también en el lado ucraniano de la frontera con Rusia que el Kremlin quiere tomar en la región de Sumi.

El canal militar de Telegram ucraniano Deepstate, Rusia ha avanzado cerca de Miropilski, Marine y Novodmitrivka, tres localidades situadas en la zona fronteriza mencionada.

El 14 Cuerpo del Ejército ucraniano había informado en la víspera de un repliegue ucraniano cerca de Miropilske. EFE

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