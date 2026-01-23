El Ejército ucraniano debe abandonar incondicionalmente el Donbás, según el Kremlin

Moscú, 23 ene (EFE).- El Ejército ucraniano deberá abandonar el Donbás, ya que esta es una condición «muy importante» para lograr un acuerdo para arreglar el conflicto, aseguró el Kremlin antes del inicio de las consultas a tres bandas con Estados Unidos en Abu Dabi.

«Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el territorio del Donbás, deben ser retiradas de allí. Esto es una condición muy importante» para el fin del conflicto, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria. EFE

