El Ejército ucraniano debe abandonar incondicionalmente el Donbás, según el Kremlin

3 minutos

Moscú, 23 ene (EFE).- El Ejército ucraniano debe abandonar el Donbás, una condición «muy importante» para lograr un acuerdo de paz, aseguró el Kremlin antes del inicio de las consultas a tres bandas con Estados Unidos en Abu Dabi.

«Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el territorio del Donbás, deben ser retiradas de allí. Esta es una condición muy importante» para el fin del conflicto, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Eludió comentar «detalles de los postulados que se debatirán» en los Emiratos Árabes Unidos y señaló que no desvelaría mayor información sobre la ‘fórmula de Anchorage’ acordada en la cumbre de Alaska por los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump.

«Lo consideramos inoportuno», señaló.

Tras las negociaciones esta madrugada entre Putin y los emisarios del Kremlin, Steve Witkoff y Jared Kushner, el asesor de política internacional, Yuri Ushakov, subrayó la necesidad de solucionar la cuestión territorial en virtud del consenso alcanzado en agosto de 2025 en Alaska.

Entonces, Trump renunció a seguir exigiendo a Rusia un inmediato alto el fuego como condición indispensable para el arreglo del conflicto, pero se desconoce qué acuerdo alcanzaron entonces Moscú y Washington sobre el Donbás y las regiones de Jersón y Zaporiyia, todas anexionadas sobre el papel por el Kremlin en 2022.

Según Peskov, Putin se siente «absolutamente» normal tras las negociaciones nocturnas con los emisarios de la Casa Blanca, que terminaron a altas horas de la noche.

«Es un trabajo muy intenso, muy responsable, extremadamente importante y muy complejo. Por ello, naturalmente, cuando se llevan a cabo este tipo de consulta es habitual que nadie repare en la hora», sostuvo.

Recordó que en Estados Unidos hay alrededor de 5.000 millones de dólares de activos rusos congelados, la quinta parte de los cuales podría destinarse a la reconstrucción en la franja de Gaza a través de la Junta de la Paz promovida por Trump, y no descartó que el resto sirva para reconstruir los territorios ucranianos que queden en poder ruso tras el fin de la guerra.

«En este contexto ahora puedo decir lo siguiente: los territorios que están en el Donbás recibieron daños considerables durante los enfrentamientos bélicos», dijo.

Aunque ya se conoce que la delegación rusa en consultas a tres bandas Rusia estará encabezada por el jefe de la Dirección Principal del Estado mayor ruso, Ígor Kostiukov, Peskov se limitó a afirmar que esta estará integrada exclusivamente por «representantes del Ministerio de Defensa».

«Por ahora no mencionaremos sus nombres. Son todos militares. Es un grupo de trabajo sobre temas de seguridad, son las primeras negociaciones», indicó.

Putin acordó esta madrugada con Witkoff y Kushner que el viernes se celebrará la primera reunión trilateral -Rusia, Ucrania y EE.UU.- sobre temas de seguridad en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

Según Peskov, los representantes rusos ya partieron a Abu Dabi y el Kremlin entiende que las negociaciones «se llevarán a cabo justamente hoy, y mañana en caso de necesidad».EFE

mos/alf