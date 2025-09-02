The Swiss voice in the world since 1935

El Ejecutivo del este de Libia acusa a la ONU por el deterioro de la seguridad en Trípoli

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Trípoli, 2 sep (EFE).- El Ejecutivo del este de Libia, tutelado por el mariscal Jalifa Haftar, responsabilizó este martes a la misión de la ONU en el país (UNSMIL) de las tensiones actuales en Trípoli y aseguró que la seguridad en el oeste, bajo el control del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), es su «prioridad extrema», indicó en un comunicado.

El Gobierno de Bengasi, que rivaliza con Trípoli (oeste), consideró que la comunidad internacional no cumplió con sus responsabilidades en Libia y acusó a la UNSMIL de empeorar la situación de seguridad en Trípoli por las «débiles» negociaciones políticas.

Desde finales de la semana pasada, la capital libia y sus alrededores presencian un alto despliegue de vehículos armados, de milicias y de fuerzas afines al GUN, lo que hace temer un estallido de violencia como el del pasado mes de mayo.

Este lunes, la misión de la ONU en Libia expresó su preocupación por el «aumento de tensiones y el reclutamiento militar continuo» en Trípoli y volvió a alertar de «otro episodio de enfrentamientos» que -según la UNSMIL- puede «extenderse» al resto del territorio libio.

El Gobierno paralelo de Bengasi reafirmó en su nota de este martes que «la seguridad de Trípoli -territorio que no controla- y de su población es una prioridad extrema, y que sigue trabajando con partes activas para mantener la estabilidad».

Este Ejecutivo llamó a todas las partes del país a «alejarse del lenguaje de la escalada», a «desviar las injerencias externas» y a «iniciar un diálogo político», subrayó.

Las tensiones en Trípoli se intensificaron después de que la representante especial de la ONU en el país magrebí, Hanna Tetteh, presentará el pasado 21 de agosto, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una hoja de ruta para avanzar la transición política y unificar las instituciones, divididas desde 2014. EFE

lz-mak/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR