El Ejercitó israelí ocupa la casa de un cineasta palestino ganador de un Oscar

1 minuto

Jerusalén, 13 sep (EFE).- El Ejército israelí ocupó este sábado la vivienda del cinesta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental «No other Land», después de que colonos atacaran su aldea en el sur de Cisjordania ocupada, según informó a EFE uno de los codirectores del largometraje.

«Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las aldeas palestinas, y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos», detalló a EFE el codirector israelí Yuval Abraham, que aseguró que algunos familiares de Adra fueron golpeados por colonos. EFE

