El Ejercito de Pakistán mata a 19 presuntos insurgentes en varias operaciones de seguridad

Islamabad, 11 sep (EFE).- El Ejército de Pakistán informó este jueves de la muerte de 19 presuntos insurgentes en tres operaciones de seguridad llevadas a cabo en los últimos dos días, y acusó directamente a la India de estar vinculada a los milicianos.

«Diecinueve ‘khwarij’ (insurgentes) pertenecientes a la filial india Fitna al Khwarij fueron enviados al infierno», afirmó en un comunicado el ala de medios del Ejército (ISPR), utilizando su terminología para referirse a los combatientes y a supuestos grupos patrocinados por Nueva Delhi.

En la primera operación, las fuerzas de seguridad mataron a catorce supuestos insurgentes «patrocinados por la India en una operación en el área de Guluno, en el distrito tribal de Mohmand.

Otros cuatro murieron en un enfrentamiento en el distrito de Waziristán del Norte y un último en el distrito de Bannu.

Un último hombre murió en un tercer tiroteo en el distrito de Bannu, según el ISPR, que informó de que se recuperaron armas y municiones.

El Ejército aseguró que los fallecidos «participaban activamente en numerosas actividades terroristas» y que sus fuerzas «están decididas a eliminar la amenaza del terrorismo patrocinado por la India».

En la misma línea, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, elogió las operaciones y reiteró que Islamabad continuará «la lucha contra el monstruo del terrorismo hasta erradicarlo».

«La nación entera, incluyéndome a mí, está hombro con hombro con las Fuerzas Armadas de Pakistán en su compromiso inquebrantable de defender la patria», añadió Sharif.

Las fuerzas de seguridad de Pakistán realizan operaciones de forma habitual en sus provincias occidentales fronterizas con Afganistán. En Khyber Pakhtunkhwa, el principal actor insurgente es el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los talibanes paquistaníes.

Por otro lado, en la provincia de Baluchistán operan grupos separatistas que luchan por la independencia de la región. EFE

