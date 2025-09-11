The Swiss voice in the world since 1935

El Ejercito de Pakistán mata a 19 presuntos insurgentes en varias operaciones de seguridad

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Islamabad, 11 sep (EFE).- El Ejército de Pakistán informó este jueves de la muerte de 19 presuntos insurgentes en tres operaciones de seguridad llevadas a cabo en los últimos dos días, y acusó directamente a la India de estar vinculada a los milicianos.

«Diecinueve ‘khwarij’ (insurgentes) pertenecientes a la filial india Fitna al Khwarij fueron enviados al infierno», afirmó en un comunicado el ala de medios del Ejército (ISPR), utilizando su terminología para referirse a los combatientes y a supuestos grupos patrocinados por Nueva Delhi.

En la primera operación, las fuerzas de seguridad mataron a catorce supuestos insurgentes «patrocinados por la India en una operación en el área de Guluno, en el distrito tribal de Mohmand.

Otros cuatro murieron en un enfrentamiento en el distrito de Waziristán del Norte y un último en el distrito de Bannu.

Un último hombre murió en un tercer tiroteo en el distrito de Bannu, según el ISPR, que informó de que se recuperaron armas y municiones.

El Ejército aseguró que los fallecidos «participaban activamente en numerosas actividades terroristas» y que sus fuerzas «están decididas a eliminar la amenaza del terrorismo patrocinado por la India».

En la misma línea, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, elogió las operaciones y reiteró que Islamabad continuará «la lucha contra el monstruo del terrorismo hasta erradicarlo».

«La nación entera, incluyéndome a mí, está hombro con hombro con las Fuerzas Armadas de Pakistán en su compromiso inquebrantable de defender la patria», añadió Sharif.

Las fuerzas de seguridad de Pakistán realizan operaciones de forma habitual en sus provincias occidentales fronterizas con Afganistán. En Khyber Pakhtunkhwa, el principal actor insurgente es el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los talibanes paquistaníes.

Por otro lado, en la provincia de Baluchistán operan grupos separatistas que luchan por la independencia de la región. EFE

aa-jgv/igr/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR