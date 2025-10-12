El Elíseo anuncia el segundo gobierno Lecornu con varias personalidades de perfil técnico

Historias principales

Precio récord del oro; críticas a la política científica de EE.UU.; y el regreso de la era McCarthy leer más Precio récord del oro; críticas a la política científica de EE.UU.; y el regreso de la era McCarthy

ACNUR recorta cerca de 5.000 puestos de trabajo debido a la falta de financiación leer más ACNUR recorta cerca de 5.000 puestos de trabajo debido a la falta de financiación

Cronología: Suiza y la guerra en Oriente Próximo tras el 7 de octubre de 2023 leer más Cronología: Suiza y la guerra en Oriente Próximo tras el 7 de octubre de 2023