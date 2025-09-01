The Swiss voice in the world since 1935

El Elche cede al extremo dominicano Rafa Núñez al Eldense

Elche (España), 1 sep (EFE).- El Elche ha cedido hasta el final de la temporada al extremo dominicano Rafa Núñez al Deportivo Eldense, conjunto que compite en el grupo 2 de Primera RFEF (tercera categoría) española de fútbol.

El extremo ya estuvo cedido en la segunda vuelta del pasado curso en el Cartagena, equipo con el que descendió a Primera RFEF.

El atacante, de 23 años e internacional con República Dominicana, debutó en LaLiga Hypermotion con el Elche en la temporada 2023-24.

En total, ha disputado 28 partidos en Segunda División, en los que ha sumado dos goles y una asistencia. EFE

