El elenco de ‘Los descendientes’ celebra el regreso de la saga al País de las Maravillas

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Miami (EE.UU.), 22 jul (EFE).- ‘Los descendientes: Viaje al mundo oscuro’, la nueva película de la saga sobre los hijos de héroes y villanos de los cuentos clásicos de Disney, que esta vez regresa al País de las Maravillas, invita a «descubrir quién eres al margen de las expectativas de tus padres y de la sociedad», según dijo a EFE Kylie Cantrall, una de sus protagonistas.

Un concepto «atemporal», según Cantrall, quien vuelve a interpretar a Red, la hija de la Reina de Corazones, en la nueva entrega de la saga ‘Descendants’, estrenada este mes en Disney+.

Cantrall, de madre venezolana, confió en que la película, dirigida por Kimmy Gatewood, «siga inspirando a la gente a abrirse su propio camino y a crear su propio destino».

La actriz contó que esta vez pudo «evolucionar con el personaje» e implicarse junto con la productora, Suzanne Todd, en el diseño del vestuario y hasta los peinados de Red.

Entre ambas buscaron una «corona de trenzas» que uniera el lado guerrero del personaje con un aire «regio y de princesa».

Para otra de las protagonistas, Kiara T. Romero, que interpreta a Hazel Hook, la hija del Capitán Garfio, la clave de la película está en la variedad de personajes.

«Con cada película puedes encontrar uno que encaja con tu personalidad», explicó a EFE la joven actriz, de madre colombiana y padre puertorriqueño.

Destacó que esta entrega es «una gran aventura en grupo» y expresó su deseo de que la comunidad latina se vea reflejada en la película. «Espero que vean a latinos, que vean un pedacito de sí mismos en nosotros y que sigan soñando en grande y sepan que todo es posible».

Por su parte, Alexandro Byrd, conocido por personificar a Luis Madrigal, hijo de Luisa, de la película ‘Encanto’, describió el País de las Maravillas como un lugar «tan fantasioso» que «nunca sabes qué esperar». EFE

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(foto)(vídeo)