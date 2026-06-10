El ELN no declaró su apoyo a Cepeda ni amenazó con causar violencia si pierde los comicios

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Madrid, 10 jun (EFE).- Es falso el comunicado que circula en redes sociales en el que la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) anuncia su respaldo al candidato presidencial de izquierdas, Iván Cepeda, y en el que amenaza con represalias bélicas si él no gana la presidencia, como ha desmentido a EFE Verifica la delegación para los diálogos de paz de la propia guerrilla y, por su parte, el partido Colombia Humana en un comunicado.

Publicaciones en X, Facebook e Instagram difunden la imagen de un supuesto comunicado, de junio 2026, a la opinión pública desde el comando central del ELN en el que declaran su respaldo a la candidatura del «camarada» Iván Cepeda a la presidencia, al igual que amenazan con un conflicto armado en el caso de que el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella suba al poder.

El comunicado cierra con la frase: «¡POR IVÁN CEPEDA PRESIDENTE! ¡VIVA GUSTAVO PETRO! ¡NI UN PASO ATRÁS… LIBERACIÓN O MUERTE! (SIC)».

«*Urgente* Grupo terrorista del *ELN*, anuncia *respaldo a Iván Cepeda* y amenaza con *acciones terroristas el 21 de junio* (sic)», afirma uno de los comentarios que acompaña las publicaciones de la imagen.

Declaraciones oficiales

Consultados por EFE Verifica, la delegación del ELN en las negociaciones de paz se remitió al comunicado que también han emitido en una de sus cuentas de X activas al momento de escribir este artículo, en el que desmienten su autoría del falso comunicado.

«Cómo hemos dicho y ratificamos: el ELN no participa en elecciones», afirman en su publicación.

Adicionalmente, el partido ahora fusionado con el Pacto Histórico, Colombia Humana, afirmó en sus redes que la imagen del supuesto comunicado es falsa y que Iván Cepeda no tiene «ningún vínculo, relación o nexo con grupos al margen de la ley ni con este tipo de mensajes».

Difundido por cuentas desinformadoras

Una búsqueda inversa de la imagen conduce a una publicación de la cuenta By Viral 24 en X, un perfil que ya ha reproducido desinformación en el pasado, como demostró el medio verificador ColombiaCheck, miembro de la Red Internacional de Verificación (IFCN, en inglés), a la que también pertenece EFE Verifica.

Un análisis de la pagina oficial donde el ELN produce sus comunicados demuestra que su última declaración fue publicada el 20 de mayo de 2026, como informó EFE.

El texto del comunicado esclarece que no interferirán en el proceso electoral y que, por ello, mantendrán un cese al fuego durante la jornada electoral del 31 de mayo. Igualmente, aclara que no tienen como política atentar ni amenazar candidatos. Esta afirmación de intención por parte de la guerrilla contradice el supuesto comunicado compartido en redes.

Un análisis de todas las declaraciones en la sección de «Nuestra Voz» en la pagina web de prensa confirma otras dos de 2026 donde reafirman su política de no efectuar atentados ni amenazas contra candidatos, al igual que su decisión de no interferir en el proceso electoral y el voto libre.

Discrepancias en el texto

Además, un análisis de la declaración falsa, comparada con otras redes, demuestra diferencias en estilo y forma de difusión.

Ninguno de los comunicados observados en la sección de «Nuestra Voz» finalizan celebrando a un político Colombiano, o en letras mayúsculas, a diferencia del publicado en redes. Adicionalmente, la frase «¡Ni un paso atrás… liberación o muerte!» siempre está acompañada previamente por «¡Colombia… para los trabajadores!» en todas las declaraciones que la contienen, texto del que carece la imagen que circula en redes.

En conclusión, el comunicado del ELN en el que anuncian su apoyo por el candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda y en el que amenazan con represalias bélicas si no gana la presidencia es falso. Tanto el ELN como Colombia Humana han confirmado la falsedad de la imagen, la cual fue publicada en redes por una cuenta desinformadora y la declaración no existe en la página de comunicaciones del ELN. EFE

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