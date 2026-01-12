El ELN propone que en la campaña electoral colombiana se discuta un «acuerdo nacional»

Bogotá, 12 ene (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) propuso este lunes, por medio de su Delegación de Paz, que en la campaña para las elecciones colombianas de este año se debata un «acuerdo nacional» orientado a superar los problemas de todo tipo que vive el país.

«El Ejército de Liberación Nacional le propone al país, a las fuerzas políticas y sociales, construir un Acuerdo Nacional para superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de siete décadas, que le permita a Colombia construir su futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías», señaló la Delegación de Paz en un comunicado.

El ELN ha sostenido diálogos de paz con distintos gobiernos colombianos en las últimas décadas pero todos los intentos han fracasado, incluso el iniciado en noviembre de 2022 con la Administración del presidente Gustavo Petro, que recientemente ha acusado a esa guerrilla de abandonar su lucha revolucionaria para dedicarse al narcotráfico.

En su convocatoria, el ELN destacó que este año comienza con una «mayor agresión imperialista en el continente, especialmente con la operación militar contra Venezuela y el secuestro de su presidente, amenazas que se han extendido a México, Cuba, Nicaragua y Colombia, y que avizoran propagarse a otras latitudes».

Eso, sumado a que «en Colombia se agudiza la confrontación política» por las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo, llevó a esa guerrilla a proponer el acuerdo.

«Consideramos la actual campaña electoral como una oportunidad para debatir esta propuesta, de tal manera que iniciando el próximo gobierno abordemos la construcción de dicho Acuerdo Nacional», agregó el mensaje.

Objetivos del acuerdo

La Delegación de Paz del ELN, que siempre ha insistido en la participación de la sociedad en los diálogos, señaló que el acuerdo nacional que propone debe tener entre sus propósitos «consensuar una verdadera política de soberanía nacional y popular; erradicar la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo».

Igualmente plantea «construir un nuevo diseño económico para atender las necesidades de la población y las comunidades; protección a los ecosistemas y transición hacia energías limpias y un plan para superar el narcotráfico con la participación de las comunidades», así como una transformación de las Fuerzas Armadas.

Algunos de esos puntos han sido debatidos sin avances en los diálogos de paz con los distintos gobiernos, y aunque el ELN aboga por la protección de los ecosistemas, no reconoce en sus conversaciones el daño que causan al medioambiente sus atentados terroristas contra la infraestructura petrolera del país.

Según la propuesta, un acuerdo como el que plantea «crearía una nueva manera de gobernar al país y estaría legitimado como un proceso constituyente popular».

El Gobierno de Petro también quiere promover una Asamblea Nacional Constituyente para realizar los cambios que el Gobierno esperaba lograr a través de sus reformas sociales, algunas de las cuales no fueron aprobadas por el Congreso de la República.

A finales de diciembre pasado el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, inscribió ante la autoridad electoral el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de comenzar a recoger los cerca de tres millones de firmas que se necesitan para presentar la iniciativa ante el Congreso. EFE

