El embajador brasileño en Argentina llega a Brasilia tras los insultos de Milei a Lula

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Brasilia, 27 jul (EFE).- El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, ya está en Brasilia tras ser llamado a consultas por los insultos que el presidente argentino, Javier Milei, dirigió a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el sábado en São Paulo, informaron este lunes fuentes oficiales.

Bitelli se reunirá próximamente con el canciller brasileño, Mauro Vieira, según indicaron a EFE fuentes diplomáticas de Brasil.

Vieira recibió el domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle «el repudio» del Gobierno brasileño a «los agravios» de Milei contra el dirigente progresista brasileño durante un acto con el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exgobernante ultraderechista Jair Bolsonaro, en São Paulo.

Milei participó en la ceremonia de proclamación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial para las elecciones de octubre, en las que Lula buscará su cuarto mandato no consecutivo.

El dirigente argentino se refirió a Lula como «presidiario» y «ladrón», en un discurso encendido y repleto de ofensas en el que lo acusó también de despilfarrar el dinero público de Brasil.

En este sentido, mencionó la existencia de un supuesto «riesgo Lula» en el mercado financiero por sus políticas sociales y apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro como el único candidato capaz de «parar a la basura socialista» en las urnas.

Milei también llamó «basura calva» al juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, instructor del juicio por el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo y quien, además, le prohibió visitar a su «amigo» en prisión domiciliaria.

En este contexto, el canciller brasileño exigió al embajador argentino «explicaciones por el comportamiento» de Milei «en territorio brasileño».

«No existen precedentes de que un presidente extranjero, en territorio brasileño, profiera agresiones e insultos contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño», indicó el Ministerio de Exteriores de Brasil en una nota posterior a esa reunión.

Y completó: «Es especialmente lamentable que este episodio infamante involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene en Brasil a su principal socio comercial».

El episodio ha abierto una crisis diplomática entre Brasil y Argentina, en medio del distanciamiento ya existente entre Milei y Lula, en las antípodas ideológicas y que no mantienen ningún tipo de contacto desde que llegaron al poder. EFE

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