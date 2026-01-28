El embajador de EE. UU. ante la UE pide más centros de datos en Europa para competir en IA

Bruselas, 28 ene (EFE).- El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea (UE), Andrew Puzder, advirtió este martes en el Parlamento Europeo de que Europa necesita aumentar el número de centros de datos si quiere competir en una economía basada en la inteligencia artificial (IA).

«Los centros de datos son muy caros, 30.000 millones de dólares cada uno», subrayó el diplomático en un debate con europarlamentarios en el Comité de Asuntos Exteriores de la Eurocámara en el que apuntó a la brecha existente en cuanto a la cantidad de estos centros que existen a una orilla y otra del Atlántico.

«Como saben, tenemos entre 3.500 y 4.000 centros de datos en Estados Unidos (…) En la UE hay unos 1.200. Necesitan más centros de datos», dijo Puzder.

El embajador defendió que la IA marcará un punto de inflexión comparable a la Revolución Industrial y sostuvo que «muy pronto, en lugar de hablar de economía de la IA, se hablará simplemente de economía, porque la IA la dominará».

Para llevar a cabo esta transformación, enumeró algunos elementos que consideró indispensables para que sea fructífera, como la energía, los minerales críticos, los propios centros de datos y la existencia de un software avanzado en la materia.

En este contexto, alertó de que la disponibilidad energética es un obstáculo central para Europa: «La pregunta de hoy es: ¿tiene (Europa) suficiente energía para reindustrializar y alimentar una economía basada en la inteligencia artificial? Porque estos centros de datos requieren una enorme cantidad de electricidad», señaló.

El diplomático recordó que Estados Unidos se ha comprometido a suministrar 750.000 millones de dólares (628.490 millones de euros) en energía a Europa, aunque aseveró que «probablemente será insuficiente».

En paralelo, defendió la necesidad de cerrar acuerdos minerales críticos para evitar dependencias estratégicas y que «ningún grupo controle estos minerales», afirmó, al tiempo que expresó su confianza en lograr avances tanto en este ámbito como en el acuerdo comercial entre la UE y EE. UU. en las próximas semanas.

Críticas a la regulación europea

El embajador también lanzó una crítica directa al marco regulatorio europeo, que, a su juicio, dificulta la expansión de las empresas tecnológicas que podrían invertir en centros de datos y software avanzado.

Según relató, muchas compañías le trasladan el mismo mensaje: «Nos encantaría crecer en Europa, pero cada vez que nos damos la vuelta, parece que hay otra normativa, o que se han cambiado las reglas del juego, o nos imponen una multa de 100 millones de dólares», aseguró.

En el plano geopolítico, el embajador destacó la convergencia entre Washington y Bruselas frente a Pekín, y mostró su deseo de que se ponga fin a la guerra en Ucrania.

«Una Europa económicamente fuerte es un socio comercial más sólido, más capaz de defenderse y más capaz de ayudarnos en puntos conflictivos de todo el mundo», concluyó. EFE

