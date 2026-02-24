El embajador de EEUU expresa al canciller francés su voluntad de no interferir en el debate público

El embajador estadounidense Charles Kushner se dijo dispuesto este martes a no interferir en el debate público en Francia en una llamada telefónica con el canciller Jean-Noël Barrot, quien horas antes le exigió explicaciones por no presentarse a una convocatoria suya.

Barrot convocó para el lunes al enviado estadounidense después que la embajada de Estados Unidos en París volviera a publicar comentarios sobre la muerte a golpes de Quentin Deranque, un activista de extrema derecha de 23 años.

Pero Kushner –cuyo hijo Jared está casado con Ivanka, hija del presidente estadounidense Donald Trump– no acudió y envió en su lugar a un subalterno a la cita. Ya había sido convocado anteriormente por haber criticado la forma en la que Francia trata el antisemitismo.

El ministro francés de Relaciones Exteriores solicitó entonces que Kushner no pudiera «seguir accediendo directamente a los miembros del Gobierno francés» y, a primera hora de este martes, le exigió, en declaraciones a la radio France Info, explicaciones por el no respeto de las reglas «básicas» de conducta y comportamiento diplomáticas.

«El embajador de Estados Unidos en Francia llamó al ministro. Este último recordó los motivos que habían llevado a una convocatoria: Francia no puede aceptar ningún tipo de injerencia o instrumentalización de su debate público nacional por parte de las autoridades de un Estado tercero», indicó en la tarde el entorno de Barrot, en referencia a los comentarios sobre la muerte del joven de extrema derecha.

El embajador estadounidense «tomó nota, expresó su voluntad de no interferir en nuestro debate público y recordó la amistad que une a Francia y Estados Unidos», agregó esta fuente.

Una fuente diplomática indicó a AFP que el embajador fue representado en la cita por un funcionario de la embajada porque tenía compromisos personales que atender.

Deranque murió como consecuencia de una paliza propinada el 12 de febrero al margen de una conferencia de la eurodiputada de izquierda radical Rima Hassan en Lyon, en el centro-este de Francia.

Tras su muerte, la administración Trump condenó el rol del «violento izquierdismo radical» y pidió que los responsables sean llevados ante la justicia.

