El embajador de España recibe al seleccionador de Honduras y le desea éxitos

Tegucigalpa, 12 mar (EFE).- El embajador de España en Tegucigalpa, Diego Nuño García, recibió este jueves al seleccionador de Honduras, el español José Francisco Molina, quien asumió el cargo el 3 de marzo pasado, y le deseó éxitos en su nueva función.

«Es una gran responsabilidad verdaderamente, aquí todos sabemos que los hondureños aman el fútbol y sabemos que es una seña de identidad, de autoestima muy importante. Aquí hay que cumplir, aquí hay que ganar, sí o sí», dijo el diplomático a EFE en su residencia, donde recibió a Molina y al director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Francis Hernández, también español.

Molina fue acompañado, además, por su principal asistente, el serbio Igor Tasevski, y el presidente de la Comisión de Selecciones, Javier Atala.

Nuño García subrayó que tenía «mucho interés en recibir al nuevo seleccionador de Honduras y también a su director deportivo porque son españoles».

«Para nosotros representa ese interés por tener estos técnicos, el prestigio del deporte español aquí en Honduras en un momento quizás un poco bajo para el deporte hondureño, que no ha conseguido clasificarse para el Mundial anterior» (de 2022), subrayó el diplomático.

El titular de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), Francisco Tomás, y el director del Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), Ricardo Ramón Jarné, entre otros funcionarios españoles, acompañaron al embajador, quien además comentó que del fútbol hondureño tiene una camiseta de la selección anterior, con la firma de todos los jugadores, y de los equipos Olimpia y Real España.

El nuevo seleccionador hondureño indicó a EFE que está «contento, con mucha ilusión, con mucha ganas» y que ha tenido al igual que su cuerpo técnico «un gran recibimiento por parte de toda la gente, de la Federación, como toda la gente de fútbol con la que estamos hablando, conociendo, reuniendo con la ilusión de poder ayudar al fútbol hondureño, a los futbolistas a las selecciones».

Agregó que su trabajo no solo es con las elecciones absolutas, sino con todas las categorías, haciendo «algo especial con la selección mayor, que es la que más importa a todo el mundo e intentar conseguir ese objetivo a largo plazo, de clasificar al Mundial de 2030».

Desde que llegó al país, Molina asiste a los partidos del torneo local Clausura, en el que participan once equipos de la Liga, para empezar a conocer a los jugadores, algo que, según señaló, también lo venía haciendo desde España a través de la televisión.

Con Molina en el banquillo, la H jugará su primer partido, amistoso, contra Perú, el 31 de marzo, en España.

El técnico convocará el próximo día 20 a los jugadores con los que viajará el 23 a España para el juego contra Perú, que se disputará en Leganés. EFE

