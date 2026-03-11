El embajador de Irán en Bélgica: «Europa no es nuestro enemigo»

2 minutos

Bruselas, 11 mar (EFE).- El embajador iraní ante Bélgica, Seyed Mohammad Ali Robatjazi, subrayó este miércoles que Europa no es el «enemigo» de Teherán, por lo que animó a los Estados miembros a no dar «la impresión de ser hostiles» a su país, además de advertir que la República Islámica atacará «las bases utilizadas contra Irán».

«Europa no es nuestro enemigo», aseguró el diplomático en una sesión de preguntas y respuestas a la que convocó a los diarios Le Soir y De Standaard en la capital del país que alberga la sede de las instituciones de la UE.

El antiguo responsable del departamento de desarme y control de armamento de la diplomacia iraní subrayó en esa conversación que su nación está siendo «ilegalmente» atacada por Estados Unidos e Israel y llamó a los Estados miembros de la Unión Europea a no dar «la impresión de ser hostiles a Irán».

«Algunos países europeos han cometido el error de contribuir a esta guerra injustificada e ilegal. No deben dar la impresión de ser hostiles a Irán», agregó Seyed Mohammad Ali Robatjazi, quien añadió que no se trata de una amenaza, pero matizó que Teherán responderá a quien preste ayuda logística a sus agresores.

«Atacaremos las bases utilizadas contra Irán», dijo el embajador, quien niega que Irán atacara la base militar británica de Chipre ni enviara misiles al cielo turco y ampara esa reacción en «el derecho a la legítima defensa» de su país.

El diplomático dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no conseguirá el cambio de régimen que persigue y aseguró que Irán ha destruido todas las bases estadounidenses en Oriente Medio y sus sistemas de radar. «Están ciegos y ya no pueden atacarnos», concluyó el embajador de Irán en Bruselas. EFE

jaf/ahg/cg