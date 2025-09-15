The Swiss voice in the world since 1935

El embajador de Noruega en México alerta sobre la fragilidad de la paz mundial

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 15 sep (EFE).- El embajador de Noruega en México, Dag Nylander, advirtió que “la paz mundial es frágil” y urgió a reforzar el sistema multilateral ante el aumento de conflictos y riesgos globales.

En una conferencia magistral durante la Primera Semana Nacional de Cultura de Paz. Sembramos diálogo, cosechamos paz, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que los facilitadores deben entrar a los procesos “con humildad” y que conflictos locales pueden escalar y “tocar a todo el planeta”.

En este sentido, el embajador noruego en el país señaló como prioridades reducir el tráfico de drogas y de armas, así como atender la migración y las enfermedades.

Nylander destacó que la guerra en Europa, “con el ataque de Rusia a Ucrania”, supone “una afronta a todo lo que hemos trabajado en el multilateralismo, el respeto a otras naciones, el derecho internacional”.

Afirmó que México ha tenido “un liderazgo significativo” junto con Noruega para impulsar reformas que hagan más eficaz a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al sistema multilateral frente a “guerras peligrosas en diversas partes”.

El diplomático, quien participó en las negociaciones del pacto de paz en Colombia entre el Estado y las FARC en 2016, recalcó que el trabajo de un negociador debe ser “imparcial, pero no neutral”.

Explicó que en la mesa colombiana, cuando surgió el tema de secuestros, “tuvimos públicamente una voz clara sobre esa inaceptable práctica. Entonces, nuestra participación es imparcial, no neutral en temas importantes”.

Advirtió que un acuerdo es “algo escrito en un papel”, pero su implementación exige “hacerlo realidad”; lo cual también reconoció “es un desafío en todos los ámbitos.

“La implementación de un acuerdo (…) depende del nivel de soporte que tenga el proceso”, pues al materializar compromisos “las partes enfrentan una realidad política complicada”.

Sobre el arranque de cualquier negociación, apuntó la dificultad de “llevar a la gente, de dos o más partes en conflicto, a una mesa garantizando su seguridad física y jurídica, y convencerla para que tomen la decisión de optar por el diálogo en lugar de una lucha armada”.

Nylander también llamó a incorporar a las mujeres, pues recordó que en muchos países los espacios de decisión siguen dominados por hombres, tanto en gobiernos como en fuerzas armadas.

El embajador elogió la iniciativa de la UNAM y pidió a la juventud “estar presentes por todos lados y alzar su voz para crear una sociedad pacífica y con participación real”. EFE

jsm/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR