El embajador de Taiwán en Paraguay anuncia el fin de su misión en el país

2 minutos

Asunción, 23 ene (EFE).- El embajador de Taiwán en Paraguay, José Chih-Cheng Han, anunció este viernes el fin de su misión diplomática en el país suramericano, tras cinco años y ocho meses de gestión.

«Me toca la rotación, soy de carrera y hay una rotación», declaró el diplomático en la radio local Ñandutí, quien destacó que retornará a Taiwán como funcionario de la Cancillería de la isla.

Chih-Cheng Han, quien fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario en Paraguay en mayo de 2020, no reveló quién lo reemplazará en el cargo.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán, en un momento en el que las presiones diplomáticas de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

El diplomático aseguró que realizó un análisis de los casi seis años que ha permanecido en Paraguay y concluyó que de parte de China «hay un ‘lobby’ (grupo de presión) fuerte y un discurso pobre», al señalar que el gigante asiático no tiene «una propuesta concreta» de cooperación para el país suramericano.

«A China no le importa Paraguay, a China lo que le importa es sacar a Taiwán de Paraguay», zanjó.

El Gobierno de Peña en múltiples ocasiones ha defendido que sus vínculos con Taipéi, que datan de 1957, se sustentan en «valores compartidos», pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a Pekín.

Durante la misión de José Chih-Cheng Han en Paraguay recibió al actual mandatario de Taiwán, William Lai, quien asistió el pasado 15 de agosto de 2023 a los actos de toma de posesión del presidente paraguayo, Santiago Peña, en Asunción.

También recibió en julio pasado al canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, quien presidió varios eventos en Asunción en celebración de los 68 años de relaciones diplomáticas.

Actualmente, Taipéi tan solo mantiene lazos oficiales con doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe.EFE

