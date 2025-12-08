El embajador estadounidense ante la ONU reafirma su compromiso con la seguridad de Israel

2 minutos

Jerusalén, 8 dic (EFE).- El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, se reunió este lunes en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para reafirmar su «compromiso con la seguridad de Israel».

Un portavoz de la Misión de EE.UU. ante Naciones Unidas informó en un comunicado que «el embajador Waltz conversó sobre los esfuerzos en curso para mantener el alto el fuego en Gaza, la liberación del rehén restante y la implementación de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, redactada por Estados Unidos, que impulsa el Plan de 20 Puntos del Presidente Trump».

Además, agregó que el representante de EE.UU. ante la ONU acogió con «satisfacción» la cooperación de Israel para «ampliar cruces fronterizos como el de Allenby-King Hussein», el único que conecta directamente Jordania con la Cisjordania ocupada, para la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, y enfatizó «la importancia de la colaboración continua para promover la estabilidad regional».

A su reunión con Netanyahu asistieron, entre otros, el subdirector del Consejo de Seguridad Nacional israelí, Gil Reich; el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon; y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee.

Además, desde la oficina de Netanyahu anunciaron hoy que se reunirá en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, el próximo 29 de diciembre.

El líder israelí ya comunicó la semana pasada que Trump le había invitado a la Casa Blanca para avanzar en la segunda fase del alto el fuego implementado en la Franja de Gaza el pasado 10 de octubre, aunque sobre el terreno Israel sigue incumpliéndolo y se han reportado ya aproximadamente 370 muertes de gazatíes desde entonces.

En esta segunda fase está previsto que se aborde el desarme del grupo islamista palestino Hamás, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata de transición para la Franja, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y el hipotético repliegue de Israel, que controla ahora más de un 50 % de Gaza, entre otros puntos del acuerdo. EFE

