El emir de Catar acusa a Israel de «negarse a alcanzar la paz» con sus vecinos árabes

1 minuto

El Cairo, 15 sep (EFE).- El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, acusó este lunes a Israel de «negarse a alcanzar la paz» con sus vecinos árabes y de «imponer su poder» sobre ellos, después de atacar a la delegación negociadora del grupo islamista Hamás en Doha la semana pasada y torpedear las conversaciones de tregua en la Franja de Gaza.

«Si Israel hubiera aceptado la Iniciativa de Paz Árabe, habría ahorrado para sí mismo y para la región una infinidad de miserias. Sin embargo, se niega a alcanzar la paz con los que le rodean y, además, impone su poder sobre ellos», dijo el emir durante la inauguración de la cumbre de líderes árabe-islámica de emergencia celebrada en Doha. EFE

se-cgs/ijm/rf

(foto) (vídeo)