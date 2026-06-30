El emisario de EEUU viaja a Catar para posibles encuentros con Irán

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El enviado estadounidense Steve Witkoff viaja este martes a Catar, donde están previstas reuniones con Irán esta semana, aunque Teherán insiste en que se trata de encuentros técnicos sin negociaciones directas con Washington.

Un alto cargo estadounidense señaló que los dos países decidieron poner fin a sus ataques, efectuados el fin de semana a pesar de que a mediados de junio firmaron un protocolo de acuerdo para acabar con el conflicto en Oriente Medio.

«IRÁN HA PEDIDO UNA REUNIÓN. ¡TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN DOHA!», aseguró Trump el lunes en su plataforma Truth Social.

Poco después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en Fox News que los emisarios Witkoff y Jared Kushner viajarían a Doja «esta semana para participar en reuniones de alto nivel».

La red CNN, citando a dos funcionarios estadounidenses, indicó el martes que Witkoff ya estaba en ruta a Doha.

La cancillería iraní inicialmente negó esa reunión, pero el lunes confirmó el envío de una «delegación de expertos» a Doha para discutir la implementación de las cláusulas del protocolo de acuerdo.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, precisó que todavía no están en la etapa de negociación de un acuerdo definitivo y que en los próximos días Irán no sostendrá «ninguna reunión de negociación con la parte estadounidense a ningún nivel».

La tensión entre Washington y Teherán gira sobre todo en torno a la gestión del estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

Esa vía marítima fue reabierta la semana pasada, después de que Irán la cerrara desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Estados Unidos acusó a Irán de haber atacado dos barcos la semana pasada y bombardeó el viernes la república islámica. Teherán respondió atacando posiciones estadounidenses en la región del Golfo.

Estas hostilidades, que se prolongaron hasta el domingo, pusieron en vilo el memorando de acuerdo firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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