El emisario del Kremlin confirma que está de camino a Miami

1 minuto

Moscú, 20 dic (EFE).- El emisario del Kremlin Kiril Dmítriev confirmó este sábado que se encuentra de camino a Miami, donde tiene programada una reunión con representantes de la Casa Blanca acerca del plan de paz para Ucrania.

«De camino a Miami», escribió Dmítriev en su cuenta de X.

Agregó que su viaje se produce mientras los «belicistas intentan por todos medios socavar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania».

Rusia afirmó hace dos días que su representante partiría pronto a Miami para consultas con la parte estadounidense.

«Estamos preparando ciertos contactos con nuestros interlocutores estadounidenses para recibir información sobre los resultados del trabajo que los americanos realizaron con europeos y ucranianos», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Al mismo tiempo, el Kremlin dudó de la aportación que hayan podido realizar los países europeos al plan de paz original de Trump.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó la víspera que ve «ciertas señales» de Ucrania sobre su disposición a dialogar.

En tanto, el enviado de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, se reunió este viernes en Miami con representantes de países europeos, incluido Ucrania, para avanzar en las negociaciones sobre el acuerdo de paz con Rusia. EFE

mos/vh