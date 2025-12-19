El emisario económico ruso celebra la negativa a financiar a Ucrania con activos rusos

2 minutos

Moscú, 19 dic (EFE).- La decisión de los líderes de la Unión Europea (UE) de financiar a Ucrania con emisión de deuda comunitaria y no con los activos rusos inmovilizados por las sanciones es una gran victoria del derecho y el sentido común, según el emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev.

«Si esto es verdad, la cancelación del esquema ilegal inicialmente propuesto por la UE de usar las reservas internacionales rusas para financiar Ucrania se convertirá en una gran victoria del derecho y del sentido común», escribió en X.

Dmitriev, director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia y considerado como uno de los autores del plan de paz para Ucrania presentado por Trump, añadió que se trata en particular de una victoria de «las voces sensatas de Europa que defendían a la UE, al euro y a Euroclear».

Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron este viernes financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027 a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario, dejando de lado de momento el plan inicial de basarse para ello en los activos rusos inmovilizados por las sanciones.

Pese a que el objetivo principal era sacar adelante ese préstamo utilizando el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados que van venciendo, como había privilegiado la Comisión Europea, los líderes finalmente se decantaron por recurrir a la emisión de deuda común ante los reparos fundamentalmente de Bélgica, donde se aloja la mayoría de esos activos, por valor de hasta 185.000 millones de euros.

En una rueda de prensa, el presidente del Consejo Europeo, António Costa dijo que de forma urgente concederán «un préstamo respaldado por el presupuesto de la Unión Europea», la cual «se reserva el derecho de utilizar los activos inmovilizados para reembolsar este préstamo».

En cualquier caso, los líderes encargaron a la Comisión Europea que siga trabajando en un «préstamo de reparación» para Kiev «basado en los activos inmovilizados rusos».

Por su parte, el primer ministro belga, Bart De Wever, celebró este viernes la decisión de optar por un préstamo con respaldo al margen presupuestario de la UE para financiar a Ucrania en los años 2026 y 2027, y reiteró que los activos rusos inmovilizados en su territorio «se mantendrán inmovilizados».EFE

mos/alf