El emperador de Japón pide «esperanza» para 2026 tras un año lleno de conflictos

1 minuto

Tokio, 1 ene (EFE).- El emperador de Japón, Naruhito, pidió que en 2026 la gente pueda «seguir adelante con esperanza» tras un año marcado por la guerra y los conflictos, en su tradicional mensaje a la nación para felicitar el Año Nuevo.

«Espero que también este año la gente pueda superar las situaciones difíciles cuidándose y apoyándose unos a otros, y que el nuevo año sea bueno y que la gente de nuestro país y de todo el mundo pueda seguir adelante con esperanza», dijo el monarca.

Naruhito lamentó que «todavía» se pierdan tantas vidas en conflictos y guerras, sin mencionar cuáles, tras marcar este año el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

«Recordé la guerra y las dificultades que sufrió la gente durante y después de ella, así como la inestimable paz que disfrutamos hoy, construida gracias al esfuerzo incansable de nuestro pueblo», aseguró el emperador.

El monarca también hizo mención a los desastres naturales o «el aumento de los precios», tras un año marcado por la persistencia de una alta inflación, muy superior al ritmo de crecimiento de los salarios japoneses, estancados desde hace décadas.

«Me preocupan quienes enfrentan dificultades y me reconforta la cantidad de personas que trabajan incansablemente para ayudar a estas personas y a la sociedad», añadió. EFE

