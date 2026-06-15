El empleo en Lima sube 6,7 % de marzo a mayo, y desempleo se mantiene en 5 %

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Lima, 15 jun (EFE).- El empleo en Lima, la capital de Perú que concentra a un tercio de la población nacional, aumentó 6,7 % en el trimestre de marzo a mayo de 2026, al sumar a 5,8 millones de personas, en tanto que el desempleo se mantiene en torno al 5 %, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De acuerdo al informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, el empleo creció 9,2 % (201.800 personas) entre los trabajadores mayores de 45 años, subió 5,2 % entre los trabajadores de 25 a 44 años (138.200 personas) y también lo hizo en 4,4 % para los menores de 25 años (27.800 personas).

Igualmente, la población ocupada con educación superior universitaria se incrementó en 20,5 % (331.100), seguido del grupo con educación superior no universitaria en 5,5 % (63.900).

Los trabajadores con educación primaria se contrajeron en 14,5 % (-57.100).

El principal sector de trabajo fue construcción donde hubo un alza de 9,4 % (38.100), entre marzo y mayo, seguido por el comercio 7,7 % (91.700), los servicios 6,1 % (192.300) y la manufactura 4,1 % (29.500).

En tanto, la tasa de desempleo de Lima fue 5 %, una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del 2025 (5,6 %), pues se estima que 308.100 personas buscaron empleo activamente en la capital de Perú.

En esos meses del año, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana fue de 2.317,4 soles (681 dólares) y presentó un alza de 7,5 %, comparado con similar trimestre móvil del año pasado.

Los trabajadores mayores de 45 años recibieron un incremento de 8,2 %, los de 25 a 44 años un alza de 6,6 %, el mismo porcentaje que los menores de 25 años.

En ese trimestre de estudio, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo aumentó entre los ocupados del sector comercio en 18,7 % (87,5 dólares), servicios en 8,1 % (54,6 dólares) y xonstrucción en 0,9 % (6,8 dólares), mientras que en Manufactura disminuyó 5,1% (-32 dólares).

La tasa de informalidad dentro del mercado laboral de Perú se mantiene por encima del 70 %, lo que hace que gran parte de la población activa esté empleada por cuenta propia sin pagar impuestos. EFE

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