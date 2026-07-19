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El empleo formal en Perú acumula 26 meses de crecimiento a mayo pasado

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Lima, 19 jul (EFE).- El empleo formal en Perú aumentó 4,2 % en mayo pasado, en relación con el mismo mes de 2025, con lo que acumuló 26 meses consecutivos de crecimiento, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según el reporte del BCRP, este resultado significó la generación de 251.000 nuevos puestos de trabajo formales en el país durante el quinto mes del año.

En el sector privado, los puestos de trabajo formales registraron un aumento interanual de 5,4 %.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por el mayor empleo en los sectores de servicios, comercio y agropecuario, que sumaron 98.000, 51.000 y 38.000 nuevos puestos de trabajo, respectivamente, concluyó el banco. EFE

dub/seo

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