El empleo formal en República Dominicana creció 3.21 % entre enero y marzo del año

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Santo Domingo, 19 may (EFE).- El empleo formal en la República Dominicana creció 3.21 % entre enero y marzo del año, de acuerdo con datos ofrecidos este martes por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares.

El promedio de trabajadores cotizantes durante el primer trimestre de 2026 ascendió a 2,442,825, en comparación con 2,366,856 en igual período de 2025.

Este incremento representa una variación absoluta de 75,968 nuevos trabajadores, equivalente a un crecimiento interanual de 3.21%.

En un comunicado, Olivares señaló que este crecimiento «refleja no solo la dinamización del mercado laboral, sino también la efectividad de los mecanismos de supervisión que impulsan la formalidad en la República Dominicana».

Olivares reafirmó que uno de los principales objetivos de su gestión es continuar trabajando para alcanzar la meta de un 5 0% de formalidad laboral para 2028.EFE

mf