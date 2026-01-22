El empresario español Alberto Gutiérrez viaja con éxito a los límites del espacio

2 minutos

Miami (EE.UU.), 22 ene (EFE).- El empresario español Alberto Gutiérrez ha formado este jueves parte de la tripulación de seis personas de la misión NS-38 de Blue Origin, que despegó y aterrizó con éxito desde el sitio de lanzamiento de la compañía de Jeff Bezos en Texas.

El nuevo vuelo suborbital de la nave New Shepard llevó a los seis tripulantes más allá de la línea de Kármán, el límite internacionalmente reconocido del espacio, y los trajo de vuelta a la Tierra en apenas unos 10 minutos.

La tripulación despegó a las 10:26 hora local de Texas (16:26 GMT) desde la plataforma de lanzamiento Launch Site One, en el oeste del estado.

La misión NS-38 se desarrolló sin incidentes y concluyó con el aterrizaje vertical del propulsor reutilizable y minutos después el retorno seguro de la cápsula tripulada, ayudada por tres paracaídas en su tramo final antes de tocar tierra.

Con este vuelo, ya son 86 personas que han sido llevadas a espacio por Blue Origin desde el inicio de sus operaciones tripuladas, entre ellos Bezos.

Gutiérrez integró la tripulación junto con el piloto de helicóptero y avión Tim Drexler, la médica Linda Edwards, Alain Fernández, el ex piloto militar Jim Hendren y Laura Stiles, directora de Operaciones de Lanzamiento de New Shepard, quien se incorporó al vuelo a última hora tras la baja por enfermedad de otro tripulante previsto inicialmente.

El empresario, reconocido por su pasión por la aviación, compartió protagonismo en una misión que volvió a poner de relieve el papel del sector privado en el turismo espacial.

Su interés por el vuelo quedó reflejado en el parche oficial de la misión, donde dos aviones Diamond DA42 simbolizan el vínculo de Gutiérrez y Drexler con la aviación.

Gutiérrez se convertió hoy en el segundo turista espacial español en cruzar la línea de Kármán después del aventurero, montañero y presentador Jesús Calleja, que lo hizo en febrero de 2025.

Además del empresario vallisoletano, el vuelo reunió también a Hendren, asociado históricamente al caza F-15 Eagle, aeronave que ha pilotado junto con su hijo, y a Stiles, una ingeniera aeroespacial con dos récords mundiales en paracaidismo. EFE

ims/icn

(foto)(video)