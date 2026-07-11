El empresario Indalecio Dangond será ministro de Agricultura en nuevo Gobierno de Colombia

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Bogotá, 11 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó este sábado al empresario agrario Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura, quien se suma al gabinete del futuro Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

«El campo volverá a ser el motor del desarrollo de Colombia. Por eso he designado a Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura, un hombre que conoce la tierra, entiende a los campesinos y sabe que la riqueza de nuestra nación comienza en el agro», aseguró De la Espriella en su cuenta de X.

El presidente electo publicó un video hecho con inteligencia artificial en el que se ve a Dangond en áreas rurales y lo presenta como «el hijo del campo» al tiempo que expone las propuestas que tiene el empresario para esa cartera.

«Trabajaremos para que nuestros productores tengan títulos de propiedad, acceso al crédito, asistencia técnica, tecnología, riego y nuevos mercados. Vamos a fortalecer el emprendimiento rural, impulsar la producción nacional y convertir el campo en una fuente de prosperidad, empleo y seguridad alimentaria», detalló De la Espriella.

Dangond Baquero, de 62 años, es administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, fundador de Open Loans, una plataforma que ayuda a estructurar proyectos agropecuarios para buscar financiación, y experto en desarrollo rural con más de cuatro décadas de experiencia en el sector.

El futuro ministro de Agricultura, nacido en Barranquilla, trabajará en la «bancarización» de 2,5 millones de campesinos, la legalización de los títulos de tierras privadas y la construcción de sistemas de riego, agregó la información.

El equipo de De la Espriella aseguró que también se realizará un censo nacional agropecuario para impulsar un relevo generacional que permita «al campo seguir cultivando agricultores tecnificados a través de 700 escuelas de emprendimiento rural».

Otra de las tareas del ministro designado será la sustitución de 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito por palma, en Tumaco (Nariño), y por cacao, en Tibú (Norte de Santander), con el objetivo de diversificar el campo.

Dangond Baquero es columnista de diferentes medios colombianos y ha sido asesor del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y coordinador de programas de la extinta Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Con este anuncio, el presidente electo continúa conformando su gabinete tras haber designado previamente al académico Omar Bula Escobar como canciller; al mayor general retirado Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa; al exsenador Rodrigo Lara como ministro del Interior y al dirigente conservador Miguel Gómez Martínez en Hacienda, entre otros. EFE

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