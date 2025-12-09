El empresario mexicano Pablo Moreno recibirá el Premio Nansen, máxima distinción de ACNUR

2 minutos

Ginebra, 10 dic (EFE).- El empresario mexicano Pablo Moreno Cadena, directivo de la firma de electrodomésticos MABE, será uno de los galardonados este año con el Premio Nansen, la máxima distinción de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), por su labor integradora de refugiados centroamericanos en la plantilla de la firma, con presencia en más de 70 países.

Según anunció ACNUR en un comunicado, Moreno recibirá uno de los cuatro premios regionales en esta edición, el dedicado a América, por su activo papel para que MABE contratara a cientos de refugiados en su plantilla, lo que lo ha convertido en un «pionero en la inclusión» en México.

«Personas refugiadas de Honduras, El Salvador y Guatemala, muchas de ellas huyendo de la violencia y la inestabilidad, han encontrado en MABE no solo empleo, sino también dignidad, seguridad y un propósito», subrayó la agencia de Naciones Unidas.

ACNUR también destacó que la labor de Moreno «ha contribuido a cambiar mentalidades en todo el sector empresarial y a redefinir lo que significa ser un empleador responsable en una época de desplazamientos globales, inspirando a más de 650 empresas en México a adoptar prácticas de contratación inclusivas».

Además del premio a Moreno, ACNUR otorgará otros cuatro galardones en una ceremonia que se celebrará el próximo 16 de diciembre en Ginebra.

El premio global en esta edición es para el líder local camerunés Martin Azia Sodea, cuya aldea acogió a numerosos refugiados huidos del conflicto y la violencia en la vecina República Centroafricana, «convirtiendo su pequeña localidad en un símbolo de solidaridad».

El premio Nansen europeo lo recibirá la organización ucraniana Proliska, que ha ayudado a 3,2 millones de desplazados por la guerra, mientras que la activista iraquí Taban Shoresh es la premiada para la región de Oriente Medio y Magreb y la afgana Negara Azari recibirá el galardón regional de Asia-Pacífico.

La máxima distinción de ACNUR, otorgada desde 1954, toma su nombre del explorador noruego y pionero en la lucha por los derechos de los refugiados Fridtjof Nansen (1861-1930), primer alto comisionado internacional para la protección de ese colectivo en la Sociedad de Naciones, la organización que antecedió a la ONU.

La monja, activista social y abogada brasileña Rosita Milesi fue la receptora del galardón global el pasado año, y en ediciones anteriores es recordado el que se concedió a la excanciller alemana Angela Merkel en 2022. EFE

abc/rrt