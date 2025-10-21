El encarecimiento de la alimentación aceleró la inflación en Canadá al 2,4 % en septiembre

1 minuto

Toronto (Canadá), 21 oct (EFE).- La inflación en Canadá se aceleró al 2,4 % interanual en septiembre, frente al 1,9 % de agosto, impulsada por un menor descenso de los precios de la gasolina y el encarecimiento de los alimentos, informó este martes Estadísticas Canadá (EC).

El organismo explicó que los precios de la gasolina cayeron un 4,1 % interanual, después de haberse reducido un 12,7 % en agosto. El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó un 0,1 % mensual.

El menor retroceso se debió a un “efecto base”, ya que hace un año los precios habían bajado con fuerza por la caída del crudo. En términos mensuales, el combustible subió un 1,9 % en septiembre por interrupciones en refinerías de Canadá y Estados Unidos.

Excluida la gasolina, el IPC aumentó un 2,6 %, tras un alza del 2,4 % en agosto. El coste de los alimentos comprados en tiendas se incrementaron un 4,0 %.

Los precios de la vivienda subieron un 2,6 %, con un aumento del 4,8 % en los alquileres, mientras que los de la ropa crecieron un 0,8 %, tras el 1,7 % de agosto.

El Banco de Canadá tiene previsto anunciar su próxima decisión sobre tipos de interés el 29 de octubre. En la actualidad, la tasa se sitúa en el 2,5 % y los analistas especularon hoy que la aceleración de la inflación hará difícil que el banco central reduzca de nuevo las tasas. EFE

