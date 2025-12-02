El ente electoral de Honduras pide «calma» ante un fallo en la divulgación de resultados

2 minutos

Tegucigalpa, 2 dic (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras pidió este martes «calma» a los «actores políticos y mediáticos» mientras se resuelve el fallo técnico en la divulgación de los resultados de las elecciones generales del domingo, por un empresa privada.

«Pedimos calma a los actores políticos y mediáticos. Entendemos el deseo de tener los resultados definitivos, resulta comprensible, pero eso no puede obstaculizar nuestra tarea», dijo en una comparecencia de prensa la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall.

En la comparecencia, sin aceptar preguntas y que fue precedida por grupos a favor de la candidata de izquierda Rixi Moncada con cánticos en su apoyo, solo estuvieron presentes dos consejeras de los tres que componen el ente electoral.

El CNE ya había informado sobre unos fallos técnicos en el servicio de divulgación de los resultados preliminares, que está a cargo de la empresa ASD SAS, que según la información oficial notificó en la madrugada que parte de la información enviada por las juntas receptoras aún no ha sido procesada.

Ante ello, el ente electoral habilitará este martes un acceso en «un ambiente público» de carácter temporal destinado a medios de comunicación y otro para partidos políticos para seguir los resultados preliminares.

La otra consejera del CNE, Cosette López, dijo que todo ello es para «que puedan seguir en tiempo real el procesamiento de la información estadística y de las actas de las juntas receptoras de votos».

«Se trata de una medida temporal. En tanto la empresa Grupo ASD SAS solventa la solución técnica lo más pronto posible para que toda la ciudadanía recupere el acceso completo y permanente a los datos estadísticos», subrayó López.

El CNE mostró en pantalla que Nary «Tito» Asfura del Partido Nacional cuenta con 749.022 votos (39,91 %), frente a los 748.507 sufragios (39,89 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 57,03% escrutado, los mismos resultados preliminares que el último corte disponible.

Los dos candidatos conservadores se mantienen en un empate técnico muy ajustado, mientras que la candidata del oficialismo, Rixi Moncada del izquierdista Partido Libre, cuenta con 359.584 votos (19,16 %). EFE

adl/gr/mt/lar

(foto)(vídeo)