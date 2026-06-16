El entrenador del Oviedo aborda en México con el Grupo Pachuca la nueva temporada

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Oviedo (España), 16 jun (EFE).- Julián Calero, que la semana pasada fue anunciado como nuevo entrenador del Real Oviedo, viajó a México para conocer y reunirse con Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del club español.

«El encuentro entre Julián Calero y Jesús Martínez refuerza así los lazos entre el Real Oviedo y el Grupo Pachuca, dejando patente el compromiso del mandatario mexicano con el presente y el futuro del club de la capital del Principado», explicó el club azul en un comunicado.

Calero visitó junto al máximo accionista del Real Oviedo la Universidad del Fútbol de Pachuca, le regaló un ejemplar de su libro ‘Fútbol al rescate’ y se lo dedicó agradeciéndole la confianza y afirmando que juntos harán «grandes cosas».

El entrenador madrileño comenzará su trabajo en El Requexón el próximo 6 de julio cuando se pondrá al frente de la pretemporada de un Real Oviedo que, con vistas a su regreso a Segunda, ya ha anunciado los fichajes de Pablo Sáenz, Youness Lachhab y Jacobo González, además de estar cerca de cerrar la incorporación del lateral Aisar Ahmed.

En el Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, el extremo del Real Oviedo Haissem Hassan no disputó un solo minuto en el empate de Egipto ante Bélgica; por su parte, Fede Viñas, cedido por el Club León en el Oviedo las dos últimas temporadas, fue de los jugadores más destacados en el empate de Uruguay ante Arabia Saudí. EFE

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