El entrenador venezolano de turf Efraín Arguinzones, retenido en Dubái

Madrid, 2 mar (EFE).- El entrenador venezolano Efraín Arguinzones, que el sábado disputó con su yegua “Gelinotte” las 1.000 Guineas de Dubái, Grupo 3 del Hipódromo de Meydan donde logró la cuarta plaza, se encuentra desde entonces retenido en este emirato árabes, junto a otros muchos europeos que aún no han podido regresar a sus hogares.

Profesionales como los campeones de jockeys británico Ryan More y francés Mickael Barzelona, o como el preparador del último Arco del Triunfo, el francés Francis Henri Graffard, tampoco pueden abandonar desde entonces Dubái.

“El ánimo está en que nos encontramos muchos profesionales juntos”, confiesa a EFE el venezolano. “Compartimos hotel, hablamos constantemente… Pero sí que estamos muy nerviosos por la situación. Es muy complicada dónde estará la solución”.

Arguizones, ex jockey, terminó en séptima posición de la tabla de entrenadores en 2025 en España, con doce victorias y los 172.000 euros que sumaron los caballos de sus propietarios.

Su pupilo más rentable fue precisamente la potranca “Gelinotte”, que ganó el Martorell, cita principal de la primavera madrileña para los ejemplares de dos años, y en otoño se alzó con el triunfo en el Gran Premio Subasta, igualmente en La Zarzuela, hipódromo donde habitualmente trabaja el venezolano. EFE

