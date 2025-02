El envío de tropas europeas a Ucrania «no es la solución más eficaz» para Italia

Roma, 25 feb (EFE).- El envío de tropas europeas a Ucrania «no es la solución más eficaz» a juicio de Italia, aseguró este martes el subsecretario de Presidencia del Gobierno italiano, Giovanbattista Fazzolari, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, se haya mostrado dispuesto a ello.

«Es una hipótesis que Francia apoya desde hace tiempo. Italia no la considera la solución más eficaz. Que yo recuerde, nunca ha habido una fuerza internacional de interposición entre dos ejércitos de esta magnitud. Entre ambos bandos hay más de un millón de soldados armados y no veo realmente cuál es la fuerza de interposición entre estos dos ejércitos», dijo Fazzolari.

Según declaró el subsecretario de Ejecución de Programas y estrecho colaborador de la primera ministra, Giorgia Meloni, a los medios, «otra cuestión es la de una misión internacional con el paraguas de la ONU en un contexto de paz».

«Misiones de paz de este tipo las ha hecho Italia muchas veces, si acaso se discutirá. Pero hoy no está en el orden del día», añadió Fazzolari, después de que uno de los socios del Ejecutivo, la ultraderechista Liga, se mostrase en contra de tal posibilidad tras las declaraciones de Macron.

Macron aseguró este lunes, después de reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, que en cuestión de semanas puede comenzar una «tregua» en la guerra de Ucrania y que Francia y el Reino Unido se han ofrecido a «enviar tropas», no para batallar en el frente, sino para «mantener la paz». «Nada de soldados italianos en Ucrania», respondió anoche la Liga en un comunicado.

«Se está discutiendo y no hay que excluir que una de las hipótesis de resolución del conflicto sea la de la plena participación de Ucrania en la OTAN, porque sería evidentemente la opción de seguridad más sólida que dar a Ucrania», destacó también Fazzolari, en la presentación de una medalla de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre titulada ‘Dos años de resistencia ucraniana’.

«Evidentemente ha habido una agresión rusa contra Ucrania y esto es lo que todo el mundo piensa y dice, y me parece que el propio Trump rectificó después lo que había dicho», agregó.

Sobre la abstención este lunes de Italia en la votación en la que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución sobre Ucrania que no contiene ni siquiera una mención a la «invasión» o la «guerra», Fazzolari dijo: «El Gobierno no ha cambiado de rumbo y me parece que las palabras de todos en el Gobierno siempre han sido muy claras».

«La dinámica de las votaciones en las Naciones Unidas es siempre muy compleja, en todos los temas. No creo que sean ilustrativas de nada en particular», dijo antes de añadir que «el objetivo de todos es lograr una paz sostenible para Ucrania y para Europa».

Fuentes gubernamentales calificaron previamente de «noticias totalmente sacadas de la manga» las de algunos medios sobre que el Gobierno está evaluando el envío de tropas e insistieron en que «no existe tal debate en el seno de la mayoría» gubernamental, que forman los ultras Hermanos de Italia de Meloni, la Liga de Matteo Salvini y la conservadora Forza Italia, de Antonio Tajani.EFE

