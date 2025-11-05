El enviado de la ONU para el Sáhara espera propuestas de las partes para negociaciones

Naciones Unidas, 5 nov (EFE).- El enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, calificó este miércoles de «significativa» la resolución que prorrogó por un año la Misión para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), y señaló que espera propuestas de las partes para «elaborar una agenda amplia» que acabe en negociaciones.

El texto aprobado por la ONU apoya unas negociaciones «sin condiciones previas» basadas en la propuesta de autonomía marroquí.

«La resolución es significativa porque demuestra una renovada energía y determinación internacional para resolver este conflicto», dijo De Mistura en una rueda prensa del organismo.

Asimismo, señaló que «ahora comienza el verdadero trabajo» para «lograr una solución mutuamente consensuada», y expresó que confía en las partes y en los miembros del Consejo de Seguridad para que participen «de manera constructiva para mantener un impulso positivo».

El enviado agregó que la resolución «proporciona un marco para las negociaciones», que «no prescribe un resultado, que, como siempre, para ser sostenible, debe derivar de negociaciones llevadas a cabo de buena fe».

«Recordemos a todos que participar en negociaciones no significa aceptar automáticamente un resultado. Por ejemplo, solo el consentimiento puede satisfacer el principio de libre determinación», puntualizó.

También, dijo que espera conocer por parte de Marruecos «el contenido de un plan de autonomía ampliado y actualizado» y que invitará a todas las partes a «presentar propuestas y sugerencias para que las Naciones Unidas puedan elaborar una agenda amplia para que se mantengan conversaciones directas o indirectas sobre las cuestiones más relevantes».

El rey de Marruecos, Mohamed VI, calificó de «cambio histórico» la resolución, mientras que el jefe del Gobierno saharaui, Buchraya Hamudi Bayunno, explicó que el texto no impone la autonomía marroquí, porque deja la puerta abierta a otras propuestas y a que la solución sea «aceptada por las dos partes». EFE

