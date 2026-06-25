El Episcopado manifiesta su «cercanía espiritual» a Venezuela tras terremotos

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Santo Domingo, 25 jun (EFE).- La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó este jueves su «cercanía espiritual y solidaridad con todo el amado pueblo de Venezuela», especialmente con las familias que han perdido a sus seres queridos, heridos, desplazados y desaparecidos tras los dos terremotos que afectaron el país suramericano el miércoles.

«Pedimos al Señor de la vida que les afiance en la esperanza, les dé el consuelo y el valor para animar a su pueblo a afrontar estas pérdidas; les ayude a emprender juntos una restauración espiritual, mental y física», dijeron los obispos en una carta dirigida al presidente de la Confrencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Jesús González de Zárate.

El miércoles dos potentes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, han dejado 188 muertos, 1,520 heridos y devastación en varias zonas de Venezuela, informaron las autoridades.

Hay al menos 2,927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales «han debido ser evacuados», según el Gobierno venezolano.

Los obispos dominicanos dijeron «rogar para que este acontecimiento una cada vez más las buenas voluntades de todas las naciones hermanas y colaboren en la reconstrucción de Venezuela».

«En ese sentido», agregaron, «nuestra Comisión Nacional de Pastoral Social Cáritas, ha activado su protocolo de respuesta para coordinar el envío de ayuda humanitaria».

La CED dijo que sus integrante se unen en oración también por las autoridades, los organismos de socorro, el personal de salud, los voluntarios y todas las personas que trabajan en las labores de rescate, asistencia y restablecimiento.

«La Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, les alcance gracia y confianza para seguir testimoniando la fe y la esperanza en medio del dolor», manifestaron los obispos.EFE

rsl