El escándalo de corrupción que sacude al Gobierno de Petro a días de terminar su mandato

Compartir

5 minutos

Bogotá, 29 jul (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta un nuevo escándalo de corrupción cuando faltan pocos días para terminar su mandato, el próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá su sucesor, Abelardo de la Espriella, para el periodo 2026-2030.

Las denuncias cruzadas en la cúpula del Gobierno pusieron al presidente en el foco de las críticas y aumentaron las sospechas sobre supuestas designaciones irregulares.

Estas son las claves del revuelo político en la recta final del primer Gobierno de izquierda del país.

1. El origen

El escándalo se remonta a finales del año pasado cuando salió a la luz el nombre de Juliana Guerrero, una joven de 23 años y sin título universitario, que siendo asesora del Ministerio del Interior fue presentada por Petro en un consejo de ministros televisado como futura viceministra de la Juventud.

Guerrero finalmente no asumió el puesto luego de que se revelara que la Fundación Universitaria San José le otorgó un título como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, y profesional en Contaduría Pública sin haber presentado las pruebas de rigor.

Pese a esto, la joven siguió trabajando en el Gobierno manejando distintos asuntos con el aval del mandatario quien siempre la ha defendido.

2. El enfrentamiento

El conflicto interno en el Gobierno escaló a principios de este año cuando Petro pidió la renuncia de Angie Rodríguez, su mano derecha y directora en ese entonces del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), debido a tensiones con varios compañeros, entre ellos el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.

Tras ese incidente, que marcó el inicio del distanciamiento entre Rodríguez y Petro, la funcionaria perdió el puesto pero fue nombrada gerente del Fondo de Adaptación, entidad que ejecuta proyectos de gestión de riesgo de desastres.

En el Dapre, Rodríguez alertó sobre el poder que ejercía Juliana Guerrero en algunas entidades por el simple hecho de ser cercana al presidente.

«Yo le dije: ‘No, señor presidente, porque ella no es profesional y por lo tanto no la puedo nombrar'», contó Rodríguez en una entrevista que dio esta semana a Blu Radio en la que aseguró que la relación entre la joven y el presidente colombiano «no era normal» por «la influencia que ella tenía en el Gobierno».

3. Nuevo capítulo

El escándalo reflotó esta semana luego de que la revista Semana publicara una investigación en la que denunció que Juliana Guerrero y su hermana Verónica ofrecían a empresarios facilitar la obtención de contratos en distintas entidades del Estado mediante el pago de comisiones y anticipos para ellas.

El esquema contemplaba el cobro de un millón de pesos (unos 315 dólares) por una reunión inicial con Juliana Guerrero, un anticipo de 200 millones (unos 65.520 dólares) para comenzar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor de los contratos adjudicados.

Petro se desmarcó de las acusaciones e insistió en que la Fiscalía debe esclarecer los hechos, y que, de comprobarse las denuncias, se trataría de una estafa cometida por particulares y no de una conducta ilícita de su Gobierno o de Guerrero.

4. Denuncias cruzadas

Sobre estas denuncias, Angie Rodríguez aseguró esta semana que «había advertido personalmente al mandatario sobre el poder e influencia» que ejercía Guerrero en el Ejecutivo.

Rodríguez afirmó que fue «la única funcionaria que alertó al mandatario sobre esa situación» y sostuvo que incluso existía un decreto para retirar a Guerrero del cargo de representante del presidente en la junta directiva de la Universidad Popular del Cesar, pero que el documento «nunca fue firmado por el jefe de Estado».

Tras esas declaraciones, Petro ordenó el cese de Rodríguez, a quien tachó de «gran manipuladora» y la llamó «paciente siquiátrica», llegando incluso a publicar en su cuenta de X parte de su historia clínica, al tiempo que anunció que la denunciará penalmente por un ataque «calumnioso» en su contra.

Por su parte, Rodríguez, quien no puede ser despedida justamente por estar de baja médica, redobló el ataque y denunció este miércoles a Petro por varios delitos, entre ellos injuria, calumnia y tráfico de influencias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Asimismo, alertó que estas designaciones «irregulares» del presidente han sido reiteradas en otros casos, como el de Gabriela Muñoz, una joven estudiante de Derecho e influenciadora que fue contratada en las oficinas de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) en 2025.

Según la denuncia, Muñoz, de 20 años, estuvo vinculada a contrataciones irregulares en la administración aérea y hace parte, junto con Juliana Guerrero, de una «red de mujeres» con mucho poder en el Gobierno. EFE

nav/joc/gad

(foto)