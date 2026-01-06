El escritor David Uclés gana el 82º Premio Nadal con ‘La ciudad de las luces muertas’

2 minutos

Barcelona, 6 ene (EFE).- El escritor jienense David Uclés ha ganado este martes la 82ª edición del Premio Nadal de novela, dotado con 30.000 euros, por la obra ‘La ciudad de las luces muertas’, que llegará a las librerías, publicada por Destino, el próximo día 4 de febrero.

El jurado del premio, formado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales, ha escogido por mayoría este título de entre los 1.207 manuscritos recibidos y que el autor de ‘La península de las casas vacías’ (Siruela) había presentado con el seudónimo de Oriol Arce y el título ‘Ruge otro día estival’.

David Uclés, con su inconfundible boina, ha avanzado, al recibir el galardón, que su nueva historia transcurre en una Barcelona que se queda durante 24 horas sin luz y todas las «Barcelonas arquitectónicas que han existido convergen y vuelven a esta tierra», desde las murallas romanas a una Sagrada Familia terminada.

Asimismo, aparecen intelectuales y artistas que hicieron suya esta ciudad, en una novela coral, en la que sus personajes intentarán averiguar por qué se ha ido la luz y harán todo para que vuelva.

La idea la tuvo hace cinco años, cuando ganó una beca Montserrat Roig, se instaló seis meses en Barcelona, y lo estudió todo sobre la capital catalana, creando una obra que es una «declaración, una carta de amor» a Barcelona.

Por otra parte, no ha escondido que desde el año 2010 y hasta 2020 se presentó cada año al premio Nadal, con lo que hoy es uno de los días «más felices» de su vida al conseguir ganarlo.

No ha olvidado, en el capítulo de agradecimientos, a sus padres y su hermana, con quienes han «conseguido hacer un núcleo de amor muy bonito», así como a sus agentes y a sus tres mejores amigos, tres personas que dejan «toda la noche su móvil encendido por si me da una arritmia».

A la vez, ha tenido palabras para Siruela, la editorial que apostó por ‘La península de las casas vacías’ y que para él son «familia».

Al finalizar, en catalán, no ha olvidado a las escritoras Mercè Rodoreda, Montserrat Roig y Carmen Laforet porque «sin sus palabras, la escritura de esta novela no existiría».

La proclamación del premio ha tenido lugar en la tradicional velada literaria del 6 de enero en Barcelona, en la que también se entrega el Premio Josep Pla, que ha obtenido el filósofo y teólogo Francesc Torralba con ‘Anatomia de l’esperança’. EFE

id/fl/fp

(Foto) (Vídeo) (Audio)