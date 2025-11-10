El escritor húngaro-británico David Szalay, ganador del Premio Booker por ‘Flesh’

Londres, 10 nov (EFE).- El escritor húngaro-británico David Szalay fue el ganador del prestigioso Premio Booker de literatura, uno de los más prestigiosos de los que se entregan en lengua inglesa por trabajos de ficción, por su novela ‘Flesh’ (Carne).

El galardón consiste en 50.000 libras (57.000 euros), una estatuilla y una campaña de promoción que multiplica por varias cifras la difusión de la obra y suele elevar el estatus de su autor. EFE

