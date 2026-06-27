El escritor Javier Cercas asegura que «un cristiano que no es radical, no es cristiano»

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Carlos García.

Oporto (Portugal), 27 jun (EFE).- El escritor español Javier Cercas, que participa estos días en el evento cultural Babell de Oporto, aseguró en una entrevista con EFE que «el cristiano que no es radical, no es cristiano», al hilo de su última novela, ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, que vio la luz a finales de 2025.

Cercas (1962) explicó que para escribir ese libro, para el que viajó con el papa Francisco hasta Mongolia y que versa sobre la resurrección, se tuvo que quitar «la fobia anticatólica» y a pesar de que sigue sin creer, defiende que hay algunos aspectos del cristianismo con los que se ha reconciliado.

El escritor afirmó que se nos olvida que «Jesús fue un revolucionario de lo social», al que crucificaron porque «era un tipo peligroso, radical, que se reveló contra la muerte, y ese es el centro del cristianismo y de este libro».

«Esa rebelión contra la muerte, ese redescubrir, eso me cae muy bien, porque a mí la muerte no me gusta nada», afirmó Cercas.

Hay otra cosa más, «el cristianismo de Cristo, no el burgués que nosotros hemos conocido pegado al poder y a la riqueza, es un cristianismo totalmente revolucionario, disruptivo, porque Cristo andaba por ahí con una panda de desgraciados, con gente que no tenía donde caerse muerta, de prostitutas, de lo peor de lo peor de la sociedad», apuntó.

Y ese «espíritu burgués me cae bien, me cae bien la radicalidad del cristianismo», reflexionó el escritor de Extremadura afincado en Girona.

Cercas avanzó que está trabajando en un nuevo libro, un proyecto que inició hace una década y con el que trabaja con más intensidad desde hace tres años, aunque prefiere no desvelar nada.

Sobre su papel en la Real Academia Española (RAE), donde ingresó con la letra R en noviembre de 2024, Cercas explicó que está «feliz, mucho más de lo que imaginaba», y aseguró asegura que la institución es un remanso de paz.

«Yo iría allí cada día, da mucho trabajo, es fantástico y lo concibo como un servicio social y estoy intentando devolver al país y a la sociedad algo que me ha dado a mí», comentó.

Cercas participó la pasada madrugada en un acto público en el festival literario Babell -que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, con el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, con un aforo completo, en el que ambos escritores, que confesaron su amistad, departieron sobre sus últimos trabajos.

Tras el acto, los dos escritores estuvieron más de una hora y media firmando libros en una de las céntricas plazas de Oporto.

En la jornada de este sábado, Babell acogerá varios encuentros entre escritores y lectores, entre los que figuran Margaret Atwood o la Nobel polaca Olga Tokarczuk.

Durante la noche de hoy, se prevé la asistencia de miles de personas a la ribera del Duero en Oporto para presenciar el espectáculo nocturno con drones del prestigioso artista chino afincado en Nueva York Cai Guo-Qiang, que ha creado una ‘performance’ para este evento de Babell donde se incluyen fuegos de artificio. EFE

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(foto)