El escritor mexicano Jorge Fernández y la argentina Mariela de Diego, premiados en España

Santander (España), 8 sep (EFE).- El investigador y poeta mexicano Jorge Fernández ganó este lunes el Premio Nacional de Poesía de las Justas Literarias de Reinosa (norte español) y la autora argentina Mariela de Diego se llevó el Premio Nacional de Cuentos José Calderón Escalada, ambos dotados con 3.250 euros.

Según informó este lunes el Ayuntamiento de Reinosa en un comunicado, Fernández obtuvo el galardón por el poemario ‘Voces de suicidas’.

En cuanto al Premio Nacional de Cuentos José Calderón Escalada, la autora Mariela de Diego fue distinguida por el relato ‘Las Promesas sagradas’ y se convirtió en la primera no española en obtenerlo.

Los ganadores leerán sus obras en la ceremonia de las Justas Literarias, que se celebrará en el Teatro Principal de Reinosa el viernes 19 de septiembre.

