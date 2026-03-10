El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique fallece a los 87 años

1 minuto

Lima, 10 mar (EFE).- El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del ‘boom’ latinoamericano, ha fallecido a los 87 años, según confirmaron este martes la Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa en sus redes sociales.

La muerte del autor de novelas como ‘Un mundo para Julius’ y ‘La vida exagerada de Martín Romaña’ fue adelantada, en un primer momento, por medios como el diario El Comercio y la emisora RPP, que citaron a fuentes cercanas al escritor.

La información fue confirmada luego por Alvaro Vargas Llosa, el hijo mayor de Mario Vargas Llosa, quien manifestó en X su «enorme pesar» por la muerte de Bryce Echenique, mientras que el también escritor peruano Jorge Eduardo Benavides señaló que «esta mañana nos ha dejado el queridísimo amigo Alfredo Bryce Echenique». EFE

