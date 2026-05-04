El escritor Sergio Ramírez lamenta que en Nicaragua ya no haya «periodismo independiente»

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Barcelona, 4 may (EFE).- El escritor, periodista y abogado Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942) recibió este lunes en Barcelona el Premio Ortega y Gasset de Periodismo y afirmó que recoge el galardón «como homenaje» a todos sus compatriotas compañeros de profesión que se han visto obligados a ejercer el oficio desde fuera de las fronteras del país.

El también premio Cervantes (2017) lamentó que en Nicaragua «ya no exista el periodismo independiente».

Ramírez, que fue despojado de su nacionalidad nicaragüense por el Gobierno de Daniel Ortega, reside en España y escribe en el diario EL PAÍS desde hace más de 30 años.

«Gracias por premiar mis palabras en mi búsqueda sin concesiones de la verdad», añadió al recibir el galardón.

Ramírez ha vinculado su trayectoria, tanto periodística como literaria, a la defensa de la democracia y de los derechos humanos, especialmente en su Nicaragua natal, de la que tuvo que exiliarse.

El Premio Ortega y Gasset de Periodismo lo organiza el grupo de comunicación español PRISA, editor, entre otros medios, de EL PAÍS, y este año los galardones tienen una edición especial por el 50 aniversario de ese periódico.

Este 2026 el galardón también lo recibieron la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, Premio Nobel de Literatura 2015, y el periodista estadounidense Martin Baron.

Svetlana Alexiévich: el fascismo se ha expandido como si nada

La periodista y escritora bielorrusa, en su discurso de agradecimiento del galardón a su trayectoria, reivindicó el papel de los periodistas para dar testimonio del mundo que se cuece, y afirmó que «el fascismo se ha expandido como si nada» por el mundo.

Alexiévich, nacida en 1948 en la actual Ucrania, con cuatro décadas a la espalda dedicada a retratar la vida de los ciudadanos de la antigua Unión Soviética y de los países surgidos tras su desintegración, lamentó que el mundo «haya acumulado tanto odio sin que nadie sepa definir exactamente cuándo el fascismo empezó a escaparse de nuestras manos y subirse por nuestras ropas».

La veterana periodista dijo que el periodismo debe, ante este mundo ávido de respuestas, al menos «dar testimonio» de lo que ocurre alrededor.

Alexiévich recordó cuando cubrió el accidente de Chernóbil y una de sus víctimas le pidió antes de morir que tomaran nota de lo que él había visto para contarlo.

«Los periodistas tenemos que ser testigos allí donde estemos. Y quizá no acabamos de entender la locura de hoy en día, pero tenemos que dejarlo por escrito», añadió.

El tercero de los premiados con el Ortega y Gasset, Martin Baron, exdirector de tres de los principales periódicos estadounidenses, incluido The Washington Post (2013-2021), afirmó que el mundo «vive en una época en la que los valores democráticos están en peligro» por el ascenso de líderes autoritarios y la confusión sembrada por las nuevas tecnologías.

El ganador de 18 premios Pulitzer compartidos denunció que el Gobierno de EE.UU. «trate hoy de acabar con la libertad de expresión y la libertad de prensa» y «las instituciones democráticas estén demostrando ser cada vez más débiles». EFE

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