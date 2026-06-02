El escrutinio electoral en Colombia llega al 99,98 % y coincide con el conteo del domingo

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Bogotá, 2 jun (EFE).- El escrutinio de los votos depositados el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia está prácticamente finalizado, con un 99,98 % del total, y coincide con los resultados del conteo preliminar, que fue rechazado por el presidente Gustavo Petro, informó este martes la Registraduría Nacional.

«Los datos del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional registran un nivel de coincidencia del 99,94 % frente al escrutinio adelantado por los jueces de la República», indicó en un comunicado la Registraduría, entidad que organiza las elecciones.

Según la Registraduría, «a la fecha restan por escrutar solo 33 mesas de las más de 122.000 instaladas para estos comicios, debido a condiciones climáticas que han impedido el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales».

Los datos preliminares de las elecciones, que fueron divulgados tras el cierre de los colegios, dieron al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella como el más votado, seguido por el izquierdista Iván Cepeda, pero fueron cuestionados por Petro, quien desde hace meses denuncia supuestas faltas de transparencia y de garantías electorales.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, partido de Petro, recibió 9,6 millones (40,90 %), según el conteo inicial.

«Como presidente no acepto los resultados del preconteo», dijo el mandatario el domingo por la noche, y afirmó que el sistema informático tenía «800.000 personas adicionales» a las del censo electoral, aunque no presentó pruebas de esa afirmación que ha provocado muestras de apoyo de la institucionalidad y de organismos internacionales a la Registraduría.

La no aceptación de los resultados por parte de Petro fue secundada inicialmente por Cepeda, quien sin embargo ayer dio marcha atrás al reconocer que su campaña no ha encontrado «evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades».

«La entidad destaca que el preconteo divulgado el pasado domingo tuvo un acierto del 99,94 % respecto del escrutinio antes mencionado, lo que evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso», insistió la Registraduría en el comunicado.

Con la confirmación en el escrutinio de los datos del conteo inicial de votos, la Registraduría Nacional «avanza de manera decidida en la organización de la segunda vuelta presidencial», que disputarán el 21 de junio De la Espriella y Cepeda.

«Con este fin, se reforzarán las capacitaciones virtuales a los jurados de votación, así como a los miembros de las comisiones escrutadoras», señaló la Registraduría, y añadió que invitará a las organizaciones políticas «a participar en los procesos de auditoria y revisión de cada uno de los componentes de las elecciones» de la segunda vuelta. EFE

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